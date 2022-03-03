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42 минуты назад

РПЦ утвердила особую молитву о мире

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Во все епархии России отправлено циркулярное письмо митрополита Воскресенского Дионисия с молитвой о восстановлении мира, одобренное патриархом Кириллом.

РПЦ утвердила особую молитву о мире
Фото: ТАССТАСС

«Направляю для богослужебного использования одобренный Его Святейшеством текст молитвы для чтения по сугубой ектении за Божественной литургией. Предлагается при произнесении данной молитвы опускать иные, ранее возносившиеся по сугубой ектении нарочитые молитвы. Также предлагается опускать ранее возношавшиеся иные нарочитые прошения на сугубой ектении», – говорится в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия на сайте московского патриархата.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с происходящими событиями обратился к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с призывом «возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира».

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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