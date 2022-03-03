РПЦ утвердила особую молитву о мире

«Направляю для богослужебного использования одобренный Его Святейшеством текст молитвы для чтения по сугубой ектении за Божественной литургией. Предлагается при произнесении данной молитвы опускать иные, ранее возносившиеся по сугубой ектении нарочитые молитвы. Также предлагается опускать ранее возношавшиеся иные нарочитые прошения на сугубой ектении», – говорится в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия на сайте московского патриархата.