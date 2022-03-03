Дочь Никиты Михалкова ответила на вопрос об исчезновении отца

Актриса Надежда Михалкова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слухи об исчезновении своего отца — режиссера Никиты Михалкова .

По распространяющейся информации 76-летний сценарист серьезно заболел. Данные слухи появились, когда Михалков пропустил режиссерский дебют своей дочери Надежды с сериалом «Номинация» и премьеру фильма «Мистер Нокаут» сына Артема.

«Я думаю, что сейчас не очень уместен данный вопрос, если честно. Мероприятия уже прошли. Спасибо большое, извините», — ответила на вопрос об исчезновении отца Teleprogramma.pro Надежда Михалкова.

Напомним, что режиссера давно беспокоят боли в ноге, которую он повредил во время тренировки много лет назад. Из-за травмы Михалкову пришлось перенести семь операций, в том числе по замене сустава.