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1 час назад

Телеканал «Дождь» приостановил работу

Lenta.ruLenta.ru

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) приостановил работу. Об этом сообщила гендиректор Наталья Синдеева в эфире канала.

Телеканал «Дождь» приостановил работу
Фото: EPAEPA

1 марта сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал «Дождь». В ведомстве заявили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите Донбасса. Также телеканал обвинили в распространении информации, содержащей призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию россиян в незаконных публичных мероприятиях, ведущих к «насильственному свержению конституционного строя».

Общество,Наталья Синдеева,Роскомнадзор,
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