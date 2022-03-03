Телеканал «Дождь» приостановил работу

1 марта сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал «Дождь». В ведомстве заявили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите Донбасса. Также телеканал обвинили в распространении информации, содержащей призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию россиян в незаконных публичных мероприятиях, ведущих к «насильственному свержению конституционного строя».