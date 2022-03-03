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14 минут назад

Краснодарский край направил колонну гуманитарной помощи в Херсонскую область

Газета.Ru

В Херсонскую область Украины была отправлена колонна гуманитарной помощи из Краснодара. На шести грузовых автомобилях будет доставлено 60 тонн продуктов питания.

Краснодарский край направил колонну гуманитарной помощи в Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи беженцам, порядка 60 тонн будет собрано и отправлено», — цитирует ТАСС руководителя Ресурсного центра добровольчества Краснодарского края Сергей Мальцев.

По его словам, в ЛНР, ДНР и в Херсонскую область Украины отправятся продукты питания, товары первой необходимости, гигиенические наборы, а также товары для детей.

Напомним, 2 марта в Краснодаре завершилась погрузка гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов Херсонской области Украины.

Колонна грузовиков доедет до Симферополя, далее гуманитарный груз доставят на Украину транспортом Республики Крым и Министерства обороны России.

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