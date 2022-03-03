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1 час назад

Генпрокуратура России напомнила об ответственности за призывы к «антивоенным» акциям

Газета.Ru

Генеральная прокуратура России заявила, что против РФ проводится информационная атака, на фоне этого в сети распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура России напомнила об ответственности за призывы к «антивоенным» акциям
Фото: Dmitri Lovetsky/APDmitri Lovetsky/AP

«Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что поддаваясь на подобные призывы, люди становятся жертвами провокаций, а также вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых уголовно наказуемо (ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее прокуратура Москвы предостерегла россиян от участия в несогласованных акциях. В ведомстве подчеркнули, что акция 5 марта в центре столицы, информация о которой распространяется в сети, не согласована с властями, то есть, ее организаторам и участникам будет грозить уголовное наказание.

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