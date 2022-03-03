В Крым начала поступать вода из Украины

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Украины, которая пришла самотеком после подрыва дамбы. Об этом РИА Новости рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году Киев прекратил подачу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Российские войска взяли под контроль Херсон и уничтожили бетонную дамбу, сооруженную для организации водной блокады Крыма.

Часть днепровской воды пришла в Крым и Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться, рассказал Олег Крючков.

«Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке) не открывались», - пояснил советник главы Крыма.

Он также подчеркнул, что полноценная подача воды в Крым начнется после завершения работ по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов.