Дерипаска предложил перенести столицу в Сибирь

Бизнесмен Олег Дерипаска на фоне обострения отношений с западными странами призвал сделать ставку на Азию и перенести столицу страны в Сибирь. Об этом пишет «Интерфакс».

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В своем выступлении на Красноярском экономическом форуме Дерипаска выразил уверенность, что интересы России в будущем лежат в Азии.

«У нас здесь рядом экономика - $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упертость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже», - подчеркнул он.

По мнению бизнесмена, для развития восточной части страны и укрепления отношений с Азией, столицу стоит перенести в Сибирь, в Новосибирск или Красноярск, либо отдать туда часть управления.

«Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если [столица] будет находиться в Новосибирске, Красноярске», - отметил Дерипаска.

Также, по мнению предпринимателя, необходимо создавать инфраструктуру в Восточной Сибири, но все эти проекты имеет смысл обсуждать только после завершения военной операции.