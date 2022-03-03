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3 часа назад

10 620 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

10 620 человек госпитализировали с COVID-19 в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране подтвердили 93 026 новых случаев заражения.

10 620 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Свердловской (+4797), Самарской (+3874) областях и Санкт-Петербурге (+3562). В Москве 2683 новых случаев инфекции, в Московской области — 936. Всего за время пандемии в стране выявили 16 685 850 заражений COVID-19.

Выздоровели еще 170 689 пациентов, общее число выздоровевших достигло 14 102 684. Скончались за сутки 781 пациентов, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 354 011 летальных исходов.

По состоянию на 25 февраля полную вакцинацию прошли 83 383 452 человека, уровень коллективного иммунитета составляет 57,8%.

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