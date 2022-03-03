Пока вы в маске: назван способ определения бессимптомного COVID у привитых

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В Роспотребнадзоре объяснили, как узнать о бессимптомно перенесенном COVID

Чтобы узнать, болел ли бессимптомно коронавирусной инфекцией человек, который получил прививку, необходимо сдать текст на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку. Об этом рассказала руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова, передает РИА "Новости".

Антитела к первому S-белку — защитные, они не позволяют коронавирусу зацепиться за рецептор клетки человека, проникнуть в нее и размножаться. А антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, свидетельствуют о том, что человек контактировал с коронавирусом.

Тиванова рассказала, если человек получил цельновирионную вакцину (например, Ковивак), содержащую убитый вирус целиком, то иммунная система распознает как S-белок, так и нуклеокапсид. Если же выявляются антитела только к S-белку, это говорит о том, что человек скорее всего не болел, но был вакцинирован (например, вакциной "Спутник-V").

В Москве отменили QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 3 марта в Москве перестанут требовать QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом сообщается на сайте главы города.

Собянин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе приходит в норму, количество новых случаев омикрон-штамма и госпитализаций падает. Это позволило властям отменить значительную часть действующих ограничений.

Вместе с QR-кодами в Москве отменяются все ограничения на посещение ресторанов, театров, музеев, концертов, развлекательных и спортивных мероприятий. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями станет рекомендательным.

Производство вакцины «Спутник Лайт» запустили в Казахстане

Производство российской вакцины «Спутник Лайт» запускается на «Карагандинском фармацевтическом комплексе» (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания. «Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», – передает РИА «Новости» сообщение КФК.

В компании напомнили, что препарат, разработанный для ревакцинации населения в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане в середине прошлого года. Валидационные партии вакцины были произведены на КФК и направлены для проверки контроля качества в Россию.

Турция отменила масочный режим и ПЦР-тест для не имеющих симптомов ковида

Власти Турции отменили обязательные требования о ношении масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции, а также не будут требовать ПЦР-тест у не имеющих симптомов ковида лиц, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Нам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. Если вентиляция в закрытых помещениях достаточна и можно соблюдать социальную дистанцию, больше нет необходимости носить маску», – цитирует министра РИА «Новости».

Врач раскрыл, чем не надо заниматься после COVID-19

Во время заболевания коронавирусом, а также на некоторое время после, следует ограничить физические нагрузки. На фоне ковида сердечно-сосудистой системе организма может быть нанесен серьезный вред. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Серебрянский. Его слова приводит радио Sputnik.