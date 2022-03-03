Венедиктов сообщил о ликвидации радиостанции «Эхо Москвы»

Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Алексея Венедиктова.

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По его словам, совет большинством голосов решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы». ТАСС подтвердили эту информацию в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» .

1 марта радиостанцию отключили от эфира. Незадолго до этого Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (в России признан СМИ-иноагентом).

Венедиктов сообщал, что «Эхо Москвы» будет оспаривать блокировку и отключение от эфира в суде.