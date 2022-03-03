В РФ хотят разрешить работать без продления срока лицензий

Кабмин России может получить право разрешать всем категориям граждан работать без продления срока лицензии, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона о комплексе социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.

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Также власти смогут вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена на конкретный срок, продлевать сроки действия квалификационных аттестатов, выданных ранее. Правительство наделят полномочиями устанавливать особенности проведения и сдачи квалификационных экзаменов для продления рабочих сертификатов, выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов.

Бизнес получит возможность получать и продлевать лицензии и разрешения без обязательных процедур оценки соответствия, а также будет освобожден от уплаты госпошлины и других госуслуг.

Кабмин планируется наделить правом определять случаи, когда профессиональная деятельность может осуществляться без получения соответствующего разрешения.

Напомним, в Госдуму внесён правительственный законопроект о защите россиян в связи с недружественными действиями и зарубежных стран и международных организаций. Документ содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан, говорится в пояснительной записке к проекту.