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1 час назад

В России все категории лиц могут получить право работать без продления срока лицензий

Елена Прошина

Кабмин России может получить право разрешать всем категориям граждан работать без продления срока лицензии, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона о комплексе социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.

В РФ хотят разрешить работать без продления срока лицензий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также власти смогут вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена на конкретный срок, продлевать сроки действия квалификационных аттестатов, выданных ранее. Правительство наделят полномочиями устанавливать особенности проведения и сдачи квалификационных экзаменов для продления рабочих сертификатов, выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов.

Бизнес получит возможность получать и продлевать лицензии и разрешения без обязательных процедур оценки соответствия, а также будет освобожден от уплаты госпошлины и других госуслуг.

Кабмин планируется наделить правом определять случаи, когда профессиональная деятельность может осуществляться без получения соответствующего разрешения.

Напомним, в Госдуму внесён правительственный законопроект о защите россиян в связи с недружественными действиями и зарубежных стран и международных организаций. Документ содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан, говорится в пояснительной записке к проекту.

Они связаны с содействием занятости населения России, обеспечением наличия лекарств и медицинских изделий, предоставления социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также мер, обеспечивающих защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за границей и вынужденно прекративших его.

Общество,Госдума,
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