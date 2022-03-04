У РФ есть «пилюля» от возможных санкций западных фармкомпаний

«К тому моменту как меня обслужили, очередь была просто на улице. Народ все прибывал и прибывал, и очередь только увеличивалась. Люди покупают очень много, это видно по тому, как долго обслуживает провизор, то есть, по 15 минут одного человека, по 10 минут. Конечно, все недовольны, все стоят, ворчат. Потом все дружно начали обсуждать, что покупать: закупаться ли лекарствами, бинтами, начали в принципе обсуждать положение в стране, мнения разделились. Все это приняло форму очень жаркой дискуссии, окончание которой я уже не застала, потому что ушла. Я, предварительно еще собираясь в эту аптеку, посмотрела на сайте, что все препараты нужные мне там были — система показывала это. Когда подошла моя очередь, то двух [препаратов] уже не было».