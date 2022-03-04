У РФ есть «пилюля» от возможных санкций западных фармкомпаний

Моя коллега Дарья сначала пыталась купить лекарства онлайн. Когда сделать это не удалось, отправилась в ближайшую аптеку «Столички». В очереди была 70-й и провела там 1,5 часа. Говорит, цены на лекарства не изменились, люди запасаются впрок:
«К тому моменту как меня обслужили, очередь была просто на улице. Народ все прибывал и прибывал, и очередь только увеличивалась. Люди покупают очень много, это видно по тому, как долго обслуживает провизор, то есть, по 15 минут одного человека, по 10 минут. Конечно, все недовольны, все стоят, ворчат. Потом все дружно начали обсуждать, что покупать: закупаться ли лекарствами, бинтами, начали в принципе обсуждать положение в стране, мнения разделились. Все это приняло форму очень жаркой дискуссии, окончание которой я уже не застала, потому что ушла. Я, предварительно еще собираясь в эту аптеку, посмотрела на сайте, что все препараты нужные мне там были — система показывала это. Когда подошла моя очередь, то двух [препаратов] уже не было».
Москвичка Екатерина покупала лекарство от аллергии дочери. Накануне оно у нее закончилось. А эти три препарата она должна пить непрерывно в течение полугода. Когда в интернете их купить не удалось, отправилась в одну из аптек. Удивилась очереди в 15 человек и отправилась в аптеку в другом районе:
«Я стояла минут, наверное, 30 в очереди. Причем в основном очередь состояла из пожилых людей, которые закупали лекарства, обсуждали, где кто уже был: в каких аптеках и каких лекарств нет. В результате из своего списка мне удалось купить не все лекарства. Спросила у девушки в аптеке, фармацевта, которая мне продавала: «Скажите, почему так? Будут ли они в продаже? Может быть, у вас на складе есть?». Мне нужно было сегодня такое лекарство «Назонекс». Она говорит: «Нет, у нас поставок нет, я вам ничего сказать не могу. Пока информации никакой нет, но, возможно, в ближайшее время этого лекарства не предвидится».
До 60% всех препаратов уже производится в России. Правда, отечественная фармакология зависит от поставок зарубежных субстанций, РФ производит их всего 10-15%. Основные поставки идут из Индии, Франции и КНР. Но санкции еще никогда не накладывали на лекарственное обеспечение.
Кроме того, в случае перебоев правительство сможет устанавливать принудительное лицензирование для производства жизненно важных лекарств до истечения патентного права на них у иностранных компаний. Поэтому ажиотаж в аптеках связан с негативным жизненным опытом, который есть у граждан, считает фармацевтический эксперт Тамерлан Балаев. Люди беспокоятся относительно повышения цен на продукцию. Последнее неизбежно, поскольку растет курс валюты. Также просматривается проблема логистических цепочек, но она быстро будет решена, отмечает Балаев:
Тамерлан Балаев фармацевтический эксперт «Наверное, на первом этапе возможны какие-то заторы небольшие, но, скорее всего это все разрулится. Не самолетами возят, я думаю, что все это вполне себе работает и будет работать. Я не вижу оснований для ажиотажа. Проблема всегда есть с отдельными импортными препаратами и даже отечественными препаратами, которые не вовремя регистрируются, не перерегистрируются и их чем-то заменяют. Сейчас у нас производят практически все виды лекарств, поэтому я не вижу, что глобально должна быть какая-то проблема».
Напомню, цены на лекарства из перечня «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», в котором более 800 позиций, контролирует государство. Они могут повышаться раз в год, на уровень инфляции.