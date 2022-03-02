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5 часов назад

В Луганск прибыли врачи-добровольцы из России. Видео

Александр Кузьмин

Врачи из Рязанской республиканской клинической больницы прибыли в Луганск для оказания помощи медикам из ЛНР, как видно на кадрах, снятых в среду.

По словам главного врача Луганской республиканской клинической больницы Олега Вольмана, прибытие бригады врачей-добровольцев из РФ позволит предоставить медицинскую помощь большему числу пациентов.

"Наши врачи на сегодняшний день в первую очередь оказывают помощь пострадавшим в других лечебных учреждениях ближе к линии разграничения, но к нам продолжают поступать и обычные плановые больные, мирные жители в том числе. Сегодня к нам начали поступать жители освобожденных территорий и именно для оказания помощи этой категории пациентов нам и нужна помощь наших докторов", - отметил Вольман.

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