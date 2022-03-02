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5 часов назад

Минздрав сообщил о достаточном запасе лекарств в России

Вечерняя Москваиещё 7

У России достаточный запас всех лекарств, в том числе по номенклатуре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Минздрав сообщил о достаточном запасе лекарств в России
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируют запустить производство 20 жизненно необходимых лекарств.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, первые партии лекарств будут состоять более чем из 10 тысяч упаковок. В течение двух лет предприятие масштабируется и сможет выпускать до двух миллионов упаковок ежегодно.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день полностью отсутствуют.

Общество,Александр Гинцбург,Александр Прохоров,Минздрав РФ,
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