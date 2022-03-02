Россиянам поступают звонки с сообщениями от Владимира Зеленского

Россиянам поступают звонки с неизвестных украинских и белорусских номеров, после ответа на которые звучит аудиосообщение, записанное голосом президента Украины Владимира Зеленского, с призывом остановить военную операцию на Украине и позвать домой своих сыновей и мужей. По мнению экспертов, за телефонным спамом стоит центр информационно-психологических операций ВСУ. Эта организация занимается распространением фейков, пытаясь посеять панику, отмечают специалисты.

Фото: Gettyimages.ru © Jordan Siemens Gettyimages.ru © Jordan Siemens

1 марта россиянам звонили с незнакомых украинских и белорусских номеров. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал ACT-54 Black. Те, кто взял трубку, услышали как мужчина с голосом, очень похожим на голос Владимира Зеленского, стал призывать «забрать домой своих мужей и сыновей», участвующих в военной спецоперации на территории Украины. Некоторым подобные аудиосообщения поступили на сервис голосовой почты.

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«Мне пришло оповещение о том, что у меня на голосовой почте есть сообщение. Это было аудио с белорусского номера, которое начиналось словами: «Информация о ваших погибших родственниках на войне с Украиной». При этом никто из моих родственников сейчас не служит в армии», — рассказал RT житель Новосибирска Роман.

Аналогичные сообщения стали получать жители и других регионов России. Лилии из Тульской области позвонили с неизвестного украинского номера вечером 1 марта.

«Меня заинтересовал незнакомый номер, поэтому я решила ответить. Человек представился Владимиром Зеленским и сказал: «У меня к вам убедительная просьба: скажите своему мужу и сыновьям, чтобы они возвращались». Голос ещё такой — будто из подземелья», — говорит пенсионерка.

По её словам, она сразу поняла, что с ней говорит ненастоящий человек. Сразу после того, как аудиосообщение проигралось, звонок прервался.

«Жалко диалога не получилось. Ни здравствуйте, ни до свидания не успела сказать, — говорит Лилия. — Муж у меня умер полтора года назад, поэтому уж ему я эту просьбу никак не передам. А сыновьям сразу позвонила, говорю: «Вы чем там занимаетесь, мне на вас президент украинский жалуется». Ночью ей ещё раз звонили с двух украинских номеров, но женщина выключила телефон.

Хотели посеять панику

Вместе с тем вечером 1 марта Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по телевизионной вышке в Киеве. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате были выведены из строя объекты Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций вооруженных сил Украины.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев», — заявил представитель ведомства.

При этом Минобороны сообщило о готовящихся ударах по военным объектам заранее. Российское ведомство обратилось к жителям Киева, которые живут рядом с ретрансляционными узлами, с призывом покинуть свои дома.

72-й главный центр информационно-психологических операций ВСУ организовывал информационные атаки на российских граждан. В частности, сотрудники центра звонили россиянам и угрожали физической расправой, либо минированием школ, детских садов, вокзалов, рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, количество информационных атак на россиян со стороны Украины выросло многократно после начала специальной военной операции.

Почётный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отмечает, что такие психологические атаки нацелены на то, чтобы вызвать панику среди мирного населения.

«Понимая, что на поле боя они терпят поражение, украинские националисты стараются хотя бы таким способом посеять панику в России. Это ни к чему не приведёт, потому что наши спецслужбы уже с этим успешно борются. Теперь о 72-го главного центра ПСО мы можем говорить в прошедшем времени», — сказал ветеран в беседе с RT.

В то же время эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов уверен, что информационная атака со стороны Украины продолжится.

«Дело в том, что в Европе уже существует десятки центров по борьбе с так называемой «русской угрозой». Они есть во всех странах Прибалтики, в Грузии, в Польше, Чехии. Насчёт Украины я не могу говорить на 100%, но я уверен, что и там таких центров несколько. Более того, такие организации могут работать в удалённом режиме. Наверное хорошо, что эти ребята узнали, что существует гравитация и можно поплатиться за эти пляски в виртуальном пространстве, но говорить о том, что информационная война против России окончена, рано», — сказал собеседник RT.

По его словам, в последние 10-15 лет Пентагон США регулярно публиковал объявления с предложением работы по распространению фейков и психологическим атакам.