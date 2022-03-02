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1 час назад

В Санкт-Петербурге воспитанников детдомов обучают на курсах бариста. Видео

Александр Кузьмин

Выпускники детских домов могут пройти курс бариста и получить первый опыт работы в благотворительной кофейне. Съемочная группа Ruptly побывала на занятиях в субботу, 19 февраля.

По словам директора благотворительного кластера "Анна помогает" Олега Бележенко, проект начинался как центр без конкретной направленности. Позже организаторам пришла идея заниматься проблемой выпускников детских домов в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Они запустили курсы профессиональной подготовки для ребят.

"Сначала это были курсы по визажу для девочек, после был курс по ногтевому сервису, курс по фотографии и вот в июне [20]21 года мы запустили учебную кофейню", - рассказывает директор.

Общество,Видео,
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