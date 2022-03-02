В Санкт-Петербурге воспитанников детдомов обучают на курсах бариста. Видео

Выпускники детских домов могут пройти курс бариста и получить первый опыт работы в благотворительной кофейне. Съемочная группа Ruptly побывала на занятиях в субботу, 19 февраля.

По словам директора благотворительного кластера "Анна помогает" Олега Бележенко, проект начинался как центр без конкретной направленности. Позже организаторам пришла идея заниматься проблемой выпускников детских домов в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Они запустили курсы профессиональной подготовки для ребят.