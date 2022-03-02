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1 час назад

Европейская страна возобновила выдачу виз для россиян

Ura.Ru

Визовый центр Италии в России возобновляет оформление туристических виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт центра.

Европейская страна возобновила выдачу виз для россиян
Фото: ТАССТАСС

«Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи», — цитирует агентство сообщение визового центра Италии.

Тем, кто желает полететь в Италию, необходимо будет предоставить стандартный набор документов, сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный тест на коронавирус. Ранее прилететь в Италию из России можно было только по уважительным причинам: по работе, на лечение, учебу, для ухода за родственниками. Въезд обычным российским туристам до сих пор разрешен не был.

27 февраля все страны ЕС (в том числе Италия) ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами, в свою очередь Россия закрыла для них небо для перелетов. Санкции ЕС стали ответом западных стран на проведение спецоперации на Украине. О ней утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Общество,Владимир Путин,ЕС,
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