Европейская страна возобновила выдачу виз для россиян

«Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи», — цитирует агентство сообщение визового центра Италии.

Тем, кто желает полететь в Италию, необходимо будет предоставить стандартный набор документов, сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный тест на коронавирус. Ранее прилететь в Италию из России можно было только по уважительным причинам: по работе, на лечение, учебу, для ухода за родственниками. Въезд обычным российским туристам до сих пор разрешен не был.