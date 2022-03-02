Сотрудники IT-компаний в России смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут РИА Новости.
«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», - пояснил премьер министр в ходе заседания правительства.
Мишустин отметил, что сами IT-компании также получат ряд льгот для развития бизнеса, в том числе освобождение от уплаты налога на прибыль на три года.
«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», - подчеркнул глава кабинета министров.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на это жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.
Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей.