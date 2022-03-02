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1 час назад

Бари Алибасова задержала полиция. Видео

Александр Кузьмин

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который прославился в том числе своими экстравагантными выходками, поделился очередной скандальной историей со своими подписчиками в Instagram. Об этом передает "Петербургский дневник".

Он рассказал, что его задержали сотрудники ДПС. И это произошло не просто так – Алибасов неправильно переходил проезжую часть.

В своем аккаунте он опубликовал видео вместе с полицейскими, которые остановили его, а позднее отпустили. Пост Алибасов подписал коротко: «Задержали нарушителя, отпустили». 74-летний музыкант посоветовал поклонникам переходить дорогу правильно.

Общество,Видео,Бари Алибасов,ГИБДД,
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