Известный российский продюсер Бари Алибасов, который прославился в том числе своими экстравагантными выходками, поделился очередной скандальной историей со своими подписчиками в Instagram. Об этом передает "Петербургский дневник".

Он рассказал, что его задержали сотрудники ДПС. И это произошло не просто так – Алибасов неправильно переходил проезжую часть.