В столичном метро образовались очереди в кассы. Видео

На некоторых станциях столичного метро возникли очереди в кассы. Дело в том, что некоторые пассажиры не могут оплатить пополнение карты "Тройка" через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Пока кассир объясняет, как решить эту проблему, образуется очередь. Об этом передает "Москва 24".

В Дептрансе объясняют, что подобные проблемы связаны с санкционными ограничениями в работе банков.

Тем не менее пополнить карту "Тройка" по-прежнему просто. Для этого можно использовать саму банковскую пластиковую карту.