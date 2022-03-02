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3 часа назад

Названы доступные российским туристам страны

Алиса Селезнёва

Ростуризм порекомендовал россиянам на фоне сложившейся геополитической обстановки выбрать для отдыха страны, которые не вводили против России никаких ограничений. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). На данный момент туристов из России ждут в Турции, Тунисе, Египте и в еще нескольких странах.

Названы доступные российским туристам страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против России санкции. В частности, Евросоюз 27 февраля запретил полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, есть ряд стран, не вводивших ограничения, включая Кубу, Доминикану, Мексику и Венесуэлу. Однако, по ее словам, отдых на этом направлении оказался недоступен российским туристам из-за введенных ЕС и Канадой ограничений на полеты.

«На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств», – пояснила глава туристического ведомства.

При этом в Ростуризме призвали внимательно следить за обновлением информации, а также обратить внимание на российские курорты.

«Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений», – заметила Зарина Догузова.

Ростуризм также рекомендовали туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против Росси, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

Общество,Зарина Догузова,Владимир Путин,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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