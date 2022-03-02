11 754 человека госпитализировали в России с COVID

За минувшие сутки в России госпитализировали 11 754 человека с COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в стране выявили 97 445 новых случаев заражения.

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Наибольший прирост отмечается в Свердловской области (+4808), Санкт-Петербурге (+4514) и Самарской области (+4061). В Москве 3324 новых случаев заражения, в Московской области — 1154.

Выздоровели еще 183 530 человек, общее число переболевших россиян составляет 13 931 995. От коронавируса скончались еще 784 пациента, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 353 230.