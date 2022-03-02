11 754 человека госпитализировали в России с COVID

За минувшие сутки в России госпитализировали 11 754 человека с COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в стране выявили 97 445 новых случаев заражения.
Наибольший прирост отмечается в Свердловской области (+4808), Санкт-Петербурге (+4514) и Самарской области (+4061). В Москве 3324 новых случаев заражения, в Московской области — 1154.
Выздоровели еще 183 530 человек, общее число переболевших россиян составляет 13 931 995. От коронавируса скончались еще 784 пациента, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 353 230.
По состоянию на 25 февраля полную вакцинацию прошли 83 383 452 жителя страны. Уровень коллективного иммунитета составляет 57,8%.