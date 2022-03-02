Сбылось судьбоносное пророчество Ванги о России и Украине на 2022 год

Сбылось очередное предсказание Ванги, которая пообещала, что в 2022 году весь мир ждет напряженность, а худшими месяцами станут февраль и декабрь. Как пишет «ИноСМИ» со ссылкой на болгарское издание «Факти», предсказательница заявляла, что России, Украине и Белоруссии придется пойти на ряд компромиссов, но они будут на пользу их народам.
Болгарские толкователи пророчеств уверяют, что Ванга указывала на судьбоносную дату — 22.02.2022. Таким образом, «болтовня» оказалась более надежным прогнозом, чем домыслы мировых политиков — 22 февраля российский парламент ратифицировал документ о признании Луганской и Донецкой народных республик.
При этом Ванга уверяла, что мировой войны из-за этого не произойдет. Спустя пять дней «старый бык уступит место молодому тигру», а он не должен раздражаться, поскольку это может «разбудить его соседа — медведя».