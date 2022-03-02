Пророчество Ванги о России и Украине на 2022 год

Сбылось очередное предсказание Ванги, которая пообещала, что в 2022 году весь мир ждет напряженность, а худшими месяцами станут февраль и декабрь. Как пишет «ИноСМИ» со ссылкой на болгарское издание «Факти», предсказательница заявляла, что России, Украине и Белоруссии придется пойти на ряд компромиссов, но они будут на пользу их народам.