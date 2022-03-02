Россиян призвали не посещать поддержавшие санкции страны

Глава Ростуризма Зарина Догузова порекомендовала россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Догузова заявила, что пребывание в странах, которые ввели санкции, «может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию».

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в эти государства, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

В Ростуризме посоветовали россиянам отдыхать в Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Индии, Вьетнам и на территории России.

Российские авиакомпании и туроператоры ранее начали отменять мартовские рейсы и туры в Доминикану, Кубу, Мексику и Венесуэлу. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечали, что трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после решения ЕС закрыть воздушное пространство.

По данным Аналитической службы АТОР, за рубежом сейчас находятся более 150 тыс. туристов, у примерно 27 тыс. из них проблемы с возвращением в Россию.