Российских студентов выгнали с тренировки в Чехии из-за Украины

Российские студенты в Чехии пожаловались, что преподаватель заставила их уйти с тренировки из-за спецоперации России на Украине. Об этом пишут «Известия».

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По словам студента из России Никиты Привалихина, его и еще четверых россиян выгнали с занятий по баскетболу.

«Преподаватель заявила, <...> что вы, русские, должны уйти отсюда, поскольку ваши коллеги убивают людей на Украине. За нас сразу заступились чехи, один человек в знак солидарности даже ушел вместе с нами», - рассказал он.

После обращения в деканат студента заверили, что тренер будет отстранена от преподавания. Также руководство учебного заведения принесло извинения и пообещало в будущем не допускать дискриминации.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российские студенты в связи с ситуацией на Украине отчисляются из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств, а живущие за рубежом россияне сталкиваются с травлей.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».