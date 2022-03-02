Политолог: Санкции приведут к исторической рецессии в Европе

Принятые в Европейском союзе (ЕС) санкции против России в связи с ситуацией на Украине приведут к масштабным негативным последствиям и затяжной экономической рецессии. Об этом заявил вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен, сообщает РИА Новости.

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Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС осознают все возможные негативные последствия введенных против России ограничений. По ее словам, эти рестрикции «дорого обойдутся» для экономики Евросоюза.

Расмуссен выразил уверенность, что санкции против России ввергнут Европу в «историческую рецессию». Такими словами он прокомментировал последние ограничения Европейского союза против России в связи с конфликтом на территории Украины.

Аналитик также высказался о решении ЕС остановить сертификацию «Северного потока — 2» и подчеркнул, что этот шаг приведет к неконтролируемому скачку цен на энергоносители в Германии и соседних странах.

«Мои коллеги в Европе говорят мне, что цены уже выросли на 30%. Они вырастут еще сильнее — возможно, в два раза или больше», — заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что США не смогут компенсировать Европе поставки газа. Он уверен, что поставки из других регионов обойдутся европейским государствам в несколько раз дороже.