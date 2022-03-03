Посольство предупредило о рисках для россиян в Греции

Посольство России в Афинах предупредило о рисках в Греции для безопасности россиян, особенно туристов, в связи с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг в телеграм-канале диппредставительства сообщении. Официальный сайт посольства в данный момент не открывается.

"В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов", - подчеркнули в посольстве.

"Призываем проявлять бдительность, принимать меры предосторожности, избегать необязательных передвижений и незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности", - говорится в сообщении.

Греческие СМИ в течение последних дней постоянно транслируют различные сообщения из украинских и западных источников по ситуации на Украине. В большинстве этих сообщений содержатся непроверенные факты с голословными обвинениями в адрес России.