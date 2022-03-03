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1 час назад

Посольство России в Афинах предупредило о рисках для безопасности россиян в Греции

ТАССТАССиещё 3

Посольство России в Афинах предупредило о рисках в Греции для безопасности россиян, особенно туристов, в связи с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг в телеграм-канале диппредставительства сообщении. Официальный сайт посольства в данный момент не открывается.

Посольство предупредило о рисках для россиян в Греции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов", - подчеркнули в посольстве.

"Призываем проявлять бдительность, принимать меры предосторожности, избегать необязательных передвижений и незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности", - говорится в сообщении.

Греческие СМИ в течение последних дней постоянно транслируют различные сообщения из украинских и западных источников по ситуации на Украине. В большинстве этих сообщений содержатся непроверенные факты с голословными обвинениями в адрес России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Общество,Владимир Путин,ЕС,
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