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14 часов назад

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"

ТАСС

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", - сообщили в ведомстве.

Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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