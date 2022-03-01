«Надо отметить»: Кеосаян о попадании в санкционный список

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян и журналист Антон Красовский прокомментировали попадание в санкционный список Евросоюза.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кеосаян заявил изданию Znak.com, что никак не относится к введенным против него санкциям.

«Это еще одно доказательство того, насколько все кукольное и смешное, и уже даже не делают вид, что есть какие-то основания [для включения в санкционный список]. Я знал, что так будет», - заявил режиссер.

Он выразил уверенность, что санкции никак не изменят его жизнь, и рассказал, что попавшие в санкционный список работники СМИ накануне созванивались и решили, что это событие «надо сесть и отметить».

В свою очередь, Антон Красовский заявил, что для него попадание под санкции – это радостное событие, с которым поздравляют «искренней и заковыристей, чем с днем рождения».

«То есть для каждого попавшего в лист — это праздник. И весна началась. Русская весна», - сказал Красовский.