«Надо отметить»: Кеосаян о попадании в санкционный список

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян и журналист Антон Красовский прокомментировали попадание в санкционный список Евросоюза.
Кеосаян заявил изданию Znak.com, что никак не относится к введенным против него санкциям.
«Это еще одно доказательство того, насколько все кукольное и смешное, и уже даже не делают вид, что есть какие-то основания [для включения в санкционный список]. Я знал, что так будет», - заявил режиссер.
Он выразил уверенность, что санкции никак не изменят его жизнь, и рассказал, что попавшие в санкционный список работники СМИ накануне созванивались и решили, что это событие «надо сесть и отметить».
В свою очередь, Антон Красовский заявил, что для него попадание под санкции – это радостное событие, с которым поздравляют «искренней и заковыристей, чем с днем рождения».
«То есть для каждого попавшего в лист — это праздник. И весна началась. Русская весна», - сказал Красовский.
Напомним, накануне Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении ряда россиян. В частности, под ограничения попали телеведущие и журналисты Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Модест Коперов и Захар Прилепин.