АТОР: «В ЕС рассчитывают на российских туристов»

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что страны ЕС не спешат сворачивать выдачу виз россиянам, несмотря на закрытие воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте АТОР.

По данным ассоциации, подать документы на шенгенскую визу можно будет во всех работающих визовых центрах Греции в субботу, 5 марта. Визовые центры Греции будут работать по обычному графику и принимать посетителей по предварительной записи.

Видео дня

По словам неназванных источников АТОР, в прежнем режиме работают и визовые центры Хорватии.

Посольство Словении в Москве уточнило, что будет принимать заявления на визу только у тех россиян, которые предоставят приобретенный и действительный авиабилет любого авиаперевозчика, осуществляющего рейсы в Словению.

В визовом центре Венгрии сообщили о новых требованиях к бронированию гостиниц. Теперь российским туристам нужно предоставлять венгерскому консульству такие брони, наличие которых можно проверить онлайн. Исключение составляют случаи, когда сама принимающая сторона (гостиница или турфирма) предоставляет туристу ваучер, подтверждающий бронирование его тура и проживание в Венгрии.

По словам собеседников АТОР, большинство стран Шенгенской зоны и ЕС заинтересованы в приеме российских туристов летом.

«Италия, Испания, Греция, Хорватия рассчитывают на российских туристов. Все пока заняли выжидательную позицию. Все еще надеются, что ситуация хоть как-то нормализуется», - заявили в одном из туристических офисов Европы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ санкции. Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, также воздушное пространство закрыла Канада.

С 28 февраля ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов.