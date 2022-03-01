12 753 человека госпитализированы с COVID в России

За минувшие сутки в России госпитализировали 12 753 пациента с COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в стране выявили 97 333 новых случая заражения.

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Наибольший прирост отмечается в Свердловской (+4844), Самарской (+4126) и Новосибирской (+3591) областях. В Санкт-Петербурге подтвердили 3421 случай заражения, в Москве — 2066, в Московской области — 1175.

Выздоровели еще 172 813 человек, общее число переболевших россиян составляет 13 748 465. От коронавируса скончались еще 786 пациентов, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 352 446.