12 753 человека госпитализированы с COVID в России

За минувшие сутки в России госпитализировали 12 753 пациента с COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в стране выявили 97 333 новых случая заражения.
Наибольший прирост отмечается в Свердловской (+4844), Самарской (+4126) и Новосибирской (+3591) областях. В Санкт-Петербурге подтвердили 3421 случай заражения, в Москве — 2066, в Московской области — 1175.
Выздоровели еще 172 813 человек, общее число переболевших россиян составляет 13 748 465. От коронавируса скончались еще 786 пациентов, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 352 446.
По состоянию на 25 февраля полную вакцинацию прошли 83 383 452 жителя страны. Уровень коллективного иммунитета составляет 57,8%.