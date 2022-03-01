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26 минут назад

Пока вы спали: санкции Mastercard и итоги переговоров РФ и Украины

Елена Прошина

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Пока вы спали: санкции Mastercard и итоги переговоров РФ и Украины
Фото: ТАССТАСС

Mastercard начала блокировать российские банки

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Компания Mastercard начала блокировку ряда российских финансовых учреждений после введений санкций против России. Об этом заявил глава корпорации Майкл Мибах.

«В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard. В ближайшие дни мы продолжим работать с регулирующими органами, чтобы полностью выполнять наши обязательства», - подчеркнул он.

Европа ищет замену российскому газу

Военная операция на Украине и тяжелые экономические санкции против России поставили под угрозу поставки газа в Европу. «Газпром» продолжает выполнять свои контрактные обязательства, но уже предупредил, что для восполнения запасов в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачка беспрецедентных объемов, пишет «Коммерсант».

При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что заменить газ из России в Европе пока нечем, так как для переориентации поставок из Азии цена на европейском рынке должна быть еще выше. Таким образом, полное закрытие «Северного потока», «Ямала—Европы» и украинского транзита будет иметь разрушительные последствия для европейской экономики.

Россия и Украина пытаются договориться

В Белоруссии прошли переговоры России и Украины. По итогам пятичасового обсуждения глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», и объявил о продолжении переговорного процесса. Об этом пишут «Известия».

Также ситуация вокруг Украины и военная операция России по демилитаризации обсуждались на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН и в Елисейском дворце, куда президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Параллельно президент США Джо Байден провел по защищенной линии связи разговор с союзниками и партнерами Вашингтона.

Госдума готовит варианты поддержки россиян

На фоне военной операции на Украине и при беспрецедентном санкционном давлении Запада фракции нижней палаты парламента России разрабатывают меры поддержки бизнеса и населения. Среди них - снижение НДС, государственное регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий, использующих отечественное ПО, сообщают «Известия».

Также депутаты заявили о необходимости усилить адресную социальную поддержку россиян, чтобы обеспечить незыблемость покупательной способности, а в случае необходимости индексировать зарплаты и пенсии. Ожидается, что ответные меры на санкции станут одной из главных тем на заседании Совета Госдумы 14 марта и парламента 15 марта.

Запад ударил санкциями по освоению космоса

Западные санкции против российской космической отрасли, введенные в ответ на военную операцию России на Украине, способны принести реальные убытки, остановят ряд международных проектов и «разрушат общую мечту об исследовании космоса». Об этом «Известиям» заявили в «Роскосмосе».

Так, Европейское космическое агентство назвало совместный с Россией запуск марсохода ExoMars, который запланирован на сентябрь 2022 года, «очень маловероятным». Однако сотрудничество с НАСА по поддержке работы МКС пока продолжается, так как крайне трудно реализовать расстыковку двух сегментов станции.

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