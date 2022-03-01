Невролог: заболевшие "стелс-омикроном" снова начали терять обоняние

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у пациентов, которые заражаются "стелс-омикроном", вновь появился симптом потери обоняния, который стал постепенно исчезать в ходе предыдущих мутаций вируса. Об этом сообщает радио Sputnik.
"Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние. Идут активные исследования, требуется большее количество наблюдений", - уточнил специалист.
Врач также напомнил, что вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19 "как бронежилет". Впервые штамм "стелс-омикрон" был обнаружен в январе 2022 года на территории Швеции. Такое название новый субвариант получил за свою неуловимость для тест-систем.
Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании указало главные симптомы "стелс-омикрона". Также врач-отоларинголог назвал фактор, обостряющий последствия коронавируса.