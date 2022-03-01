В вузах РФ начали следить за качеством образования

С 1 марта в России вступили силу поправки в закон «Об образовании РФ». Наряду с новой моделью для учебных учреждений бессрочной аккредитации, документ предусматривает введение аккредитационного мониторинга качества образования.

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«Вводится аккредитационный мониторинг. Это позволит осуществлять постоянное и систематическое наблюдение за качеством обучения», — сообщает «учительская газета» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Качество образования будет оцениваться по нескольким критериям Среди них: средний балл за ЕГЭ студентов, доля преподавателей в вузах с учеными степенями и званиями, наличие внутренней системы оценки качества образования, доля трудоустроившихся в течение года выпускников учебных учреждений, наличие электронной информационно-образовательной среды, а также количество студентов, успешно выполнивших диагностические работы по другим показателям.