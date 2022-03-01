Россиянам разрешили отказываться от опасной работы

В России сотрудники получили официальное право отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни. Соответствующий закон о внесении поправок в Трудовой кодекс был принят парламентом в июне 2021 года и вступает в силу во вторник, 1 марта.

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Документ устанавливает новый подход к мерам безопасности на производстве. Теперь работникам будут предоставлять средства индивидуальной защиты в зависимости от потребностей на каждом рабочем месте. Кроме того, в законодательстве повляется понятие «микротравма». Это означает, что ссадины и ушибы при проведении производственного расследования теперь будут учитываться, что поможет эффективнее предотвращать нанесение более серьезного вреда здоровью.

Изменения предусматривают возможность электронного документооборота в области охраны труда. Контролировать безопасность производства тоже можно будет дистанционно.

Авторы инициативы полагают, что эти изменения приведут к сокращению травматизма и улучшению условий работы на предприятиях.