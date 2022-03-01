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54 минуты назад

Россиянам разрешили отказываться от опасной работы

Lenta.ruиещё 1

В России сотрудники получили официальное право отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни. Соответствующий закон о внесении поправок в Трудовой кодекс был принят парламентом в июне 2021 года и вступает в силу во вторник, 1 марта.

Россиянам разрешили отказываться от опасной работы
Фото: ТАССТАСС

Документ устанавливает новый подход к мерам безопасности на производстве. Теперь работникам будут предоставлять средства индивидуальной защиты в зависимости от потребностей на каждом рабочем месте. Кроме того, в законодательстве повляется понятие «микротравма». Это означает, что ссадины и ушибы при проведении производственного расследования теперь будут учитываться, что поможет эффективнее предотвращать нанесение более серьезного вреда здоровью.

Изменения предусматривают возможность электронного документооборота в области охраны труда. Контролировать безопасность производства тоже можно будет дистанционно.

Авторы инициативы полагают, что эти изменения приведут к сокращению травматизма и улучшению условий работы на предприятиях.

Ранее в феврале руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова назвала способ добиться повышения зарплаты. По ее словам, работодатель обязан индексировать зарплаты своих сотрудников. Если он не соблюдает это требование, то россияне могут добиться повышения заработка через ряд инстанций, в частности, в трудовую инспекцию или прокуратуру.

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