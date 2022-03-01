Netflix останавливает трансляцию 20 телеканалов из России. С 1 марта, согласно российскому законодательству, компания должна была в обязательном порядке предоставлять эфир федеральным телеканалам, однако не включила их в сервис.

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По словам представителя компании, подобные меры приняты, «учитывая текущую ситуацию» на Украине. Информацию передает журнал Variety. В сетку Netflix среди прочих не попадают «Первый канал», НТВ и «Спас» (канал Русской православной церкви).

Netflix в декабре 2021 года первым из зарубежных сервисов попал в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора. Согласно новой статье закона РФ «Об информации», такие сервисы не могут быть использованы в целях совершения уголовных преступлений; они должны вводить возрастные ограничения для контента и соблюдать законодательство России в сфере СМИ, о выборах и референдумах, напоминает РБК. Также Netflix с 1 марта обязан был транслировать 20 федеральных новостных, спортивных и развлекательных телеканалов из России.

Санкции в отношении крупных российских предприятий, банков, телеканалов, а также представителей власти и бизнеса были введены в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.