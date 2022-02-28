Российских студентов отчислили из вузов Европы из-за ситуации на Украине

Ряд вузов Европы отчислили российских студентов на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс". По ее словам, речь идет об учебных заведениях Франции, Чехии, Бельгии и других стран.

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Омбудсмен подчеркнула, что Министерство науки и высшего образования РФ принимает беспрецедентные меры по защите прав российских студентов. Кроме того, ведомство предоставляет места в вузах РФ студентам, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что студенты российских вузов выступили в поддержку соотечественников в Донбассе. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.