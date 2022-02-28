6 382 человека госпитализировали с COVID в России

6382 человек госпитализировали с коронавирусом за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране подтвердили 160 920 новых случаев заражения.

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Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+5409), Свердловской области (+4772), Самарской области (+4214). В Москве зафиксировано (+2584) новых случая коронавируса.

Выздоровели еще 116 742 человека, всего за время пандемии от коронавируса вылечились 13 575 652.

Скончались еще 733 пациента, всего зарегистрирована 351 660 летальных исходов от COVID-19.