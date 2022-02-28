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4 часа назад

6 382 человека госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

6382 человек госпитализировали с коронавирусом за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране подтвердили 160 920 новых случаев заражения.

6 382 человека госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+5409), Свердловской области (+4772), Самарской области (+4214). В Москве зафиксировано (+2584) новых случая коронавируса.

Выздоровели еще 116 742 человека, всего за время пандемии от коронавируса вылечились 13 575 652.

Скончались еще 733 пациента, всего зарегистрирована 351 660 летальных исходов от COVID-19.

По данным на 25 февраля в России полную вакцинацию 83 383 452 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 57,8%.

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