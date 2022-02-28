Пока вы в маске: эксперименты с белками коронавируса проведут в космосе

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Первая отправка белков коронавируса на МКС запланирована на 18 марта

Белки коронавируса в рамках эксперимента по их изучению впервые будут отправлены на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-21" 18 марта. Об этом сообщил ТАСС управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. "Это будет серия экспериментов. 18 марта планируем отправить так называемый нуклеокапсидный белок коронавируса, это будет первая для нас отправка в рамках серии экспериментов", - отметил Хесуани. По его словам, первый эксперимент, в рамках которого с помощью 3D-биопринтера будут выращены кристаллы белка коронавируса, пройдет в течение порядка восьми дней. После чего образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение 1-1,5 месяца. Еще одна отправка, рассказал Хесуани, планируется во время осеннего пилотируемого старта, промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле.

Названы сроки стабилизации заболеваемости COVID в России

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к маю этого года. Это при условии, если к этому времени не появится новый штамм COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков. По его словам, фундаментальная стабилизация ситуации с заболеваемостью произойдет в мае, если к тому времени не появится новый штамм у других линий, например, у «Дельты». Но пока это определить невозможно. «В Дании сублиния омикрона – ВА.2 – спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать», — сказал специалист.

Эпидемиолог Руженцова рассказала о возможных кожных проявлениях при «омикроне»

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что штамм коронавируса «омикрон» порой вызывает разнообразные кожные симптомы. Это подтверждается наблюдением за пациентами. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями». По её словам, кожные симптомы отмечаются примерно у 5% пациентов. Эти высыпания различны: от еле заметных на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу.

Иммунолог предупредил о приходе разновидностей "Омикрона" в Россию

В РФ в ближайшие две недели может начать распространяться сублиния штамма COVID-19 "Омикрон" ВА.2, а позже и ВА.3. Об этом заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. "По сублиниям "Омикрона" ВА.2, ВА.3, которые, возможно, распространятся, есть серьезная угроза. Мы видели высокое давление в странах Центральной Европы. Это может быть проблемой... Распространяться ВА.2 может начать в ближайшие две недели. По ВА.3 – это более отдаленная история, ближе к апрелю-маю", – сообщил эксперт Ura.ru.

Даны рекомендации по срокам проведения операций после коронавируса