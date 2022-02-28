Пока вы спали: высшая финансовая мера наказания для РФ и изменения в жизни россиян

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Как российские банки живут под санкциями?

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США ввели жесткие санкции против российской банковской системы. Самые серьезные меры приняты в отношении ВТБ, «Открытия», Новикомбанка и Совкомбанка, их активы будут заморожены. Всего под те или иные ограничительные меры попали девять крупных российских кредитных организаций, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что за последние годы российские банки накопили существенный запас прочности и, несмотря на жесткие санкции, ярко выраженной негативной реакции в российских акциях не наблюдалось. Центробанк уже пообещал, что окажет всю необходимую поддержку кредитным организациям и у него достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем. Таким образом, в целом банковская система России находится в стабильном состоянии.

Россиян ждут новые изменения с 1 марта

В марте в России будут повышены пенсии военнослужащим, автовладельцев начнут штрафовать на 2 тысячи рублей за отсутствие диагностических карт, ужесточатся требования к фотофиксации автомобиля, проходящего техосмотр, а также вступят в силу поправки о наказании за перепланировку помещений и будут введены штрафы за незаконные благотворительные сборы с помощью ящиков. Об этом пишут «Известия».

С началом весны жители России также смогут строить жилые дома на землях сельхозназначения, а Минприроды запретит выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски — их необходимо будет сдавать на утилизацию.

Мошенники придумали новый способ заработать «на санкциях»

Преступники начали красть деньги россиян под предлогом «спасения сбережений от западных санкций», связанных с военной операцией на Украине. Об этом «Известиям» рассказали в ОНФ «За права заемщиков» и компании «Серчинформ», которая разрабатывает инструменты для защиты информации.

Мошенники убеждают граждан перечислять деньги на подставные якобы «безопасные» счета, обещая, что помогут сохранить сбережения после отключения России от SWIFT. При этом уберечься от санкций предлагают не только по телефону, но и в социальных сетях. В Центробанке призвали при возникновении сомнений относительно сохранности денег прерывать разговор и самостоятельно звонить в банк.

Страны G7 применили к России высшую финансовую меру наказания

Страны «большой семерки» Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США прибегли к самому сильному и крайне редко применяемому финансовому оружию - отключению России от SWIFT. Об этом пишет «Независимая газета».

При этом западные страны оговорили, что от международной финансовой системы будет отключена не страна в целом, а ряд банков. Также третий санкционный пакет против России предусматривает обязательство «ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы», вводит ограничение продажи «золотых паспортов» и предусматривает создание «оперативной группы», которая будет искать активы подпавших под санкции.

Конфликт на Украине открыл новые перспективы для Китая

Проводимая Россией специальная военная операция на Украине отвлекает внимание США и западных стран и создает для Пекина возможности решить проблему Тайваня. Об этом заявили опрошенные «Новой газетой» эксперты.