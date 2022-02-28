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5 часов назад

Более 180 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

Елена Прошина

Утром 28 февраля в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили или задержали более 180 рейсов. Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Более 180 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на 8.03 мск понедельника, во «Внуково» 6 рейсов задержано, 43 отменено, в «Домодедово» 9 рейсов задержано, 14 отменено, в «Шереметьево» 14 рейсов задержано, 100 отменено.

Напомним, вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. Запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов.

Санкции стали ответом стран Запада на специальную операцию России на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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