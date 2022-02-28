Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 февраля по 5 марта. При этом суббота будет на час короче. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. По словам Нечаевой, шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. При этом рабочий день в субботу может быть сокращен на один час, так как является предпраздничным, пишет РИА Новости.

Кроме этого эксперт добавила, что несмотря на сокращенный рабочий день 5 марта, работник получит туже сумму, как за обычный день.