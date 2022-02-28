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6 часов назад

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Елена Прошина

В России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 февраля по 5 марта. При этом суббота будет на час короче. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. По словам Нечаевой, шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. При этом рабочий день в субботу может быть сокращен на один час, так как является предпраздничным, пишет РИА Новости.

Кроме этого эксперт добавила, что несмотря на сокращенный рабочий день 5 марта, работник получит туже сумму, как за обычный день.

Также 28 февраля начинается Масленица, которая продлится до 6 марта. Отмечают этот праздник все семь дней, однако сама Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом.

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