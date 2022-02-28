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6 часов назад

«Ковидные пальцы»: раскрыты признаки проявления омикрона на коже

Алиса Селезнёва

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов наблюдается ряд кожных высыпаний, в том числе воспаление губ с образованием трещин. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Ковидные пальцы»: раскрыты признаки проявления омикрона на коже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, заболевшие омикроном жалуются на высыпания по всему телу, крапивницу, воспаление губ с образованием трещин, а также синдром «ковидных пальцев» - покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног. Кожные симптомы отмечаются примерно у 5% пациентов.

«Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами», - пояснила Татьяна Руженцова.

Она также особо отметила, что сыпь при COVID-19 чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями.

«В большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии», - считает замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.

Издание также привело данные американских исследователей, которые предупредили, что кожные симптомы при «омикроне» часто возникают, когда других еще нет, а у ряда пациентов сыпь была единственным симптомом заболевания.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге. Сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России.

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