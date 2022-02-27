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17 часов назад

Azur Air приостанавливает рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу

ТАССиещё 1

Авиакомпания Azur Air с 28 февраля приостановит рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Azur Air приостанавливает рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу
Фото: AZUR airAZUR air

"Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, Azur Air вернет на родину вывозными рейсами. Возвращение туристов пройдет в плановом порядке - в соответствии с датами, указанными в туристических путевках. Просим оставаться на связи с представителями туроператора для получения подробной информации о перелете", - сообщили в пресс-службе компании.

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