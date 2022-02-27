Еще две страны в Европе закроют воздушное пространство для российских самолетов

Еще две европейские страны закроют воздушное пространство для самолетов из России. О подготовке соответствующего постановления в Дании и Ирландии стало известно из заявлений министерств иностранных дел государств, передает РИА Новости.
Как написал в своем Twitter-аккаунте глава МИД Ирландии Саймон Ковени, в ближайшее время Ирландия собирается закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Мы призываем других партнеров по ЕС сделать то же самое», — подчеркнул он.
Также министр добавил, что Ирландия поддерживает новые санкции в отношении России, которые будут согласованы в воскресенье, 27 февраля, в ходе саммита ЕС, и меры по оказанию помощи Украине.