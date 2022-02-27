Еще две страны в Европе закроют воздушное пространство для российских самолетов

Еще две европейские страны закроют воздушное пространство для самолетов из России. О подготовке соответствующего постановления в Дании и Ирландии стало известно из заявлений министерств иностранных дел государств, передает РИА Новости.

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Как написал в своем Twitter-аккаунте глава МИД Ирландии Саймон Ковени, в ближайшее время Ирландия собирается закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов.

«Мы призываем других партнеров по ЕС сделать то же самое», — подчеркнул он.