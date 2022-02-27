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1 час назад

Еще две страны в Европе закроют воздушное пространство для российских самолетов

Lenta.ru

Еще две европейские страны закроют воздушное пространство для самолетов из России. О подготовке соответствующего постановления в Дании и Ирландии стало известно из заявлений министерств иностранных дел государств, передает РИА Новости.

Еще две страны в Европе закроют воздушное пространство для российских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как написал в своем Twitter-аккаунте глава МИД Ирландии Саймон Ковени, в ближайшее время Ирландия собирается закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов.

«Мы призываем других партнеров по ЕС сделать то же самое», — подчеркнул он.

Также министр добавил, что Ирландия поддерживает новые санкции в отношении России, которые будут согласованы в воскресенье, 27 февраля, в ходе саммита ЕС, и меры по оказанию помощи Украине.

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