В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
27 минут назад

В СПЧ оценили слова Медведева о смертной казни в России

Илья Родин

В СПЧ прокомментировали слова члена Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возврате смертной казни в России. Член Совета по права человека при президенте РФ Ева Меркачёва заявила, что подобные высказывания говорят о «шаге в Средневековье». Ее цитирует радиостанция «Говорит Москва».

В СПЧ оценили слова Медведева о смертной казни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такие заявления, тем более, из уст Медведева — это катастрофа, потому что возвращение смертной казни — огромный шаг назад, в Средневековье», - заявила Меркачёва.

Она добавила, что «нигде не доказана эффективность самой страшной меры наказания на влияние преступности». По мнению Меркачёвой, «с учётом очень низкого качества нашего следствия, любого человека можно будет подвести под статью и расстрелять».

«Сказать, что я в ужасе, — не сказать ничего. Никогда не думала, что Медведев подобное произнесёт, мне всегда казалось, что он выступал за гуманные меры борьбы с преступностью, с коррупцией», - заявила член СПЧ.

Ранее Медведев заявил, что приостановке членства РФ в Совете Европы можепт стать «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране».

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители