В СПЧ оценили слова Медведева о смертной казни в России

В СПЧ прокомментировали слова члена Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возврате смертной казни в России. Член Совета по права человека при президенте РФ Ева Меркачёва заявила, что подобные высказывания говорят о «шаге в Средневековье». Ее цитирует радиостанция «Говорит Москва».
«Такие заявления, тем более, из уст Медведева — это катастрофа, потому что возвращение смертной казни — огромный шаг назад, в Средневековье», - заявила Меркачёва.
Она добавила, что «нигде не доказана эффективность самой страшной меры наказания на влияние преступности». По мнению Меркачёвой, «с учётом очень низкого качества нашего следствия, любого человека можно будет подвести под статью и расстрелять».
«Сказать, что я в ужасе, — не сказать ничего. Никогда не думала, что Медведев подобное произнесёт, мне всегда казалось, что он выступал за гуманные меры борьбы с преступностью, с коррупцией», - заявила член СПЧ.
Ранее Медведев заявил, что приостановке членства РФ в Совете Европы можепт стать «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране».