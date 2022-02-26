В работе Twitter произошел сбой

Пользователи социальной сети Twitter сообщают о постоянных сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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Отмечаются значительные проблемы в работе сайта, приложения, при подключении к серверу. В частности, не открываются страницы.

ТАСС пишет, что подобные проблемы наблюдались и в четверг, 24 февраля 2022 года.

11 февраля, по данным Vc.ru, пользователи сервиса микроблогов не могли отправлять твиты. У некоторых из них полностью пропали публикации, не отображались подписчики.