В работе Twitter произошел сбой

Пользователи социальной сети Twitter сообщают о постоянных сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Отмечаются значительные проблемы в работе сайта, приложения, при подключении к серверу. В частности, не открываются страницы.
11 февраля, по данным Vc.ru, пользователи сервиса микроблогов не могли отправлять твиты. У некоторых из них полностью пропали публикации, не отображались подписчики.
В России на плохую работу Twitter чаще всего жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Европе проблемы возникают у населения Франции, Германии, Испании