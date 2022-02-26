Названы влияющие на последствия COVID-19 факторы

Врачи назвали факторы, влияющие на последствия COVID-19. Слова экспертов приводит издание URA.RU.
На усиление последствий ковида влияет холодный климат, предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — отметил он.
Врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что количество выхлопных газов в больших городах также влияет на последствия заболевания.
«Один из компонентов выхлопных газов — это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть, атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды», — пояснил он.