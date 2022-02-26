Названы влияющие на последствия COVID-19 факторы

«Один из компонентов выхлопных газов — это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть, атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды», — пояснил он.