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23 минуты назад

Названы влияющие на последствия COVID-19 факторы

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Врачи назвали факторы, влияющие на последствия COVID-19. Слова экспертов приводит издание URA.RU.

Названы влияющие на последствия COVID-19 факторы
Фото: ReutersReuters

На усиление последствий ковида влияет холодный климат, предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — отметил он.

Врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что количество выхлопных газов в больших городах также влияет на последствия заболевания.

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«Один из компонентов выхлопных газов — это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть, атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды», — пояснил он.

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