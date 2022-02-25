Гинцбург ответил Италии на решение прекратить сотрудничество по вакцине "Спутник V"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что решение властей итальянской столичной области Лацио о прекращении сотрудничества по вакцине "Спутник V" не может замедлить прогресс в совместной борьбе с пандемией коронавируса, пишет ТАСС.

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По его словам, на работе ни итальянцев, ни центра имени Гамалеи это решение о прекращении сотрудничества по вакцине "Спутник V" не окажет существенного влияния.

«Но на некотором прогрессе борьбы с коронавирусной инфекцией это скажется, безусловно. Потому что у нас неплохое было сотрудничество по определению и специфичности вакцин и коктейля антител к быстро меняющемуся возбудителю. Каждый будет искать новых комплексеров, что займет, конечно, время. Это помешает общему противодействию коронавирусу", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что центр имени Гамалеи не получал об этом официальной информации. По мнению главы центра, эти действия антиконструктивны, так как совместно Россия и Италия противодействовали бы пандемии намного более эффективно. Центр также планирует развивать сотрудничество с Аргентиной, Китаем и Израилем.

"Ничего такого, чтобы глобально что-то остановилось, не будет. Но эти действия антиконструктивны в плане противодействия особенно новым, быстро меняющимся штаммам коронавируса. И я совершенно уверен, это не по инициативе коллег, с которыми мы работаем, а это им пришлось подстраиваться под политические моменты", - добавил Гинцбург.